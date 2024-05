Aktualisiert am 07.05.2024 - 22:55 Uhr

Aktualisiert am 07.05.2024 - 22:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sensation in Paris: BVB steht im Champions-League-Finale

Borussia Dortmund hat sensationell den Einzug ins Finale der Champions League perfekt gemacht. Ein Altstar ließ den BVB in Paris jubeln.

Der Traum vom deutschen Finale in Wembley lebt: Borussia Dortmund steht im Endspiel der Champions League . Die Mannschaft von Trainer Edin Terzić siegte gegen Paris Saint-Germain nach dem 1:0 im Hinspiel vor eine Woche im Rückspiel mit demselben Ergebnis. Den Treffer des Tages im Prinzenpark erzielte Nationalspieler Mats Hummels .

Nach 1997 und 2013 stehen die Dortmunder damit zum dritten Mal im Endspiel der Königsklasse. Vor elf Jahren verlor der BVB das Finale in Wembley gegen den FC Bayern. Nun könnte es zur Neuauflage des deutschen Duells kommen. Die Münchner spielen am Mittwochabend in Madrid (ab 21 Uhr im Liveticker bei t-online) ebenfalls um den Einzug ins Finale.