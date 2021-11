Erfurt

Stadt: Sechs Tote nach Corona-Ausbruch in Jenaer Pflegeheim

16.11.2021, 16:49 Uhr | dpa

Die Zahl der Todesopfer nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Jena hat sich nach Angaben der Stadt auf sechs erhöht. Es könne ein klarer Zusammenhang zwischen dem Ausbruchsgeschehen und den Todesfällen hergestellt werden, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Alle Gestorbenen seien positiv PCR-getestet gewesen und hätten entsprechende Symptome gehabt.

Das städtische Gesundheitsamt habe Hygienemängel bei dem Heim festgestellt, hieß es weiter. Am Montag war die Heimaufsicht zu einer Begehung vor Ort. Nach Angaben einer Sprecherin der Heimaufsicht seien dabei aber keine relevanten Mängel festgestellt worden.

Der Träger des mutmaßlich betroffenen Heims bestätigte ein Ausbruchsgeschehen, nannte jedoch keine Todeszahlen. Von 120 Bewohnern seien bis zum Dienstag 47 positiv getestet worden. Von 90 Mitarbeitern wurden demnach 31 positiv getestet. Unter den Bewohnern seien 88 Prozent geimpft gewesen. Die Impfquote der Mitarbeiter gab der Träger nicht an.

Die meisten Betroffenen hätten asymptomatische Verläufe oder nur leichte Symptome, hieß es weiter. Um die Quarantänezeit bei den ausgefallenen Mitarbeitern zu überbrücken, seien Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen des privaten Trägers zur Unterstützung vor Ort.

Jüngst hatte ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Brandenburg für Aufsehen gesorgt. Dort waren bis zum 10. November 17 Bewohnerinnen und Bewohner nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Nach Angaben des zuständigen Landkreises habe die Impfquote beim Personal bei 50 Prozent gelegen. Gegen den Heimleiter, der trotz eines positiven Corona-Tests die Einrichtung betreten haben soll, wurde ein Ermittlungsverfahren geprüft.