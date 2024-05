Heinz Hoenig braucht dringend eine Herz-OP. Doch offenbar ist der Schauspieler nicht krankenversichert. Was in einem solchen Fall passiert.

Deutschland bangt um Heinz Hoenig. Der Schauspieler wurde mit Herzproblemen am Dienstag in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert, hat offenbar einen Stent bekommen und wartet nun auf der Intensivstation auf eine Not-Operation.

Was aber passiert in einem solchen Fall? Wie ist es möglich, dass jemand nicht krankenversichert ist? Kann der Promi ohne Versicherung operiert werden? Und wer trägt die Kosten für die Operation? Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Ohne Krankenversicherung – geht das?

Eigentlich nicht. Eine Krankenversicherung zu haben, ist in Deutschland Pflicht. Angestellte sind beispielsweise bis zu einem bestimmten Einkommen in der gesetzlichen Krankenversicherung Pflichtmitglieder. Gutverdiener und Selbstständige können alternativ in die private Krankenversicherung.