Erfurt

Fußgänger nach Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

09.12.2021, 08:11 Uhr | dpa

In Erfurt ist ein Fußgänger beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der 39 Jahre alte Mann am Mittwochabend auf der Johannesstraße unterwegs. Als er wegen einer Baustelle vom Gehweg auf die Straße ausweichen wollte, übersah er eine von hinten kommende Straßenbahn. Der Fahrer der Straßenbahn versuchte zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht.