Erfurt

IHK Erfurt: 2021 ernüchternd für Wirtschaft gelaufen

17.12.2021, 12:02 Uhr | dpa

Nach einem durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr rechnet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt Mitte 2022 mit einer Trendwende. "Das Erreichen des Vorkrisenniveaus ist die Zielmarke für die zweite Jahreshälfte 2022", erklärte IHK-Geschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch am Freitag in Erfurt. Die wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr sei durch die Wucht der vierten Corona-Welle regelrecht zerschossen worden.

Steigende Preise für Energie und Rohstoffe, eine niedrige Impfquote, ein wegbrechendes Weihnachtsgeschäft und dramatische Engpässe bei Material und Fachkräften würden die aktuelle Situation prägen. Inzwischen sei so gut wie jede Branche von der Pandemie beeinflusst. Ein großes Problem sei weiterhin die Fachkräftegewinnung.

Bereits während der Erholungsphase im Sommer habe sich beispielsweise in der Gastronomie gezeigt, dass sich Fachkräfte beruflich neu orientierten. Eine IHK-Umfrage habe ergeben, dass 60 Prozent aller Unternehmen ihre offenen Stellen nicht besetzen konnten. 2020 hätten das nur 39 Prozent der Unternehmen beklagt. "Die Fachkräftedecke ist inzwischen teils so dünn, dass jeder personelle Ausfall ein Risiko für das gesamte Unternehmen bedeutet", so die IHK-Geschäftsführerin.

Ein Lichtblick sei die Entwicklung bei der Ausbildung. Kurz vor Jahresende habe allein die Kammer in Erfurt 3100 neue Azubis registriert. Damit bewegten sich die eingetragenen Ausbildungsverträge wieder auf Vorkrisenniveau.

Als Standortnachteil für Thüringen bewertete die IHK die noch immer relativ niedrige Impfquote. In der Umfrage hätten sich 60 Prozent der befragten Firmen für eine Impfpflicht ausgesprochen.