3G und Maskenpflicht

Diese Corona-Regeln gelten ab Freitag

19.08.2021, 11:16 Uhr | t-online

Die Landesregierung von NRW hat die Corona-Schutzverordnung umfassend geändert. Damit gibt es ab Freitag wieder neue Regeln – diese wurden deutlich vereinfacht.

Zuletzt ist der Inzidenzwert in Essen wieder angestiegen. Sonntag lag er noch bei 61,3, Im Laufe der Woche stieg er an und wurde am Donnerstag vom Robert Koch-Institut mit 77,7 angegeben.

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung gelten ab Freitag in ganz Nordrhein-Westfalen geänderte Regeln. Dabei führen höhere Inzidenzen nun nicht mehr automatisch zu strengeren Regeln. Der Inzidenzwert von 35 ist nun der einzige Grenzwert. Bereits zuvor hatte die Landesregierung die Corona-Regeln ab einer Inzidenz von 50 vorübergehend ausgesetzt.

Von den bisherigen Regeln ist nicht mehr viel übrig geblieben – statt der 37 Seiten der letzten Version der Corona-Schutzverordnung gibt es nun lediglich acht Seiten. Darin wird geregelt, wann Masken zu tragen sind sowie wann ein 3G-Nachweis erforderlich ist.

Im öffentlichen Raum ändert sich an der bestehenden Regelung nichts: Überall dort, wo keine Abstände eingehalten werden können, muss eine medizinische oder FFP2-Maske getragen werden, also etwa in Warteschlangen, an Ständen, Kassen und Schaltern. Dies gilt auch nach wie vor in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, soweit diese auch Kunden und Besuchern zugänglich sind – also etwa in Ladengeschäften oder Museen. Darüber hinaus muss auch bei Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2.500 Besuchern Maske getragen werden.

Ab einer Inzidenz von 35 muss in einigen Bereichen ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 48 Stunden alt ist. Davon betroffen sind Sport in Innenräumen, Innengastronomie, körpernahe Dienstleistungen, Beherbergung, Großveranstaltungen im Freien und Veranstaltungen in Innenräumen. Bei Letzteren ist außerdem ein Hygienekonzept notwendig.

Bei Personen, die weder geimpft noch von einer Coronavirus-Infektion genesen sind, muss beim Besuch von Clubs und Diskotheken ein negativer PCR-Test vorgelegt werden – ein Schnelltest reicht dort nicht aus. Gleiches gilt für sexuelle Dienstleistungen.

Beim Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, Unterkünften für Geflüchteten und stationären Einrichtungen der Sozialhilfe gilt die 3G-Regel immer, also auch bei einer Inzidenz von unter 35.

Konkrete Indikatoren, wann es zu einer Änderung der Regeln kommt, gebe es derzeit nicht, so die Landesregierung. Allerdings werde das Infektionsgeschehen nach wie vor täglich vom Gesundheitsministerium bewertet.



Neben der Zahl der Neuinfektionen seien etwa Krankenhausaufnahmen, der Anteil der Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen oder die Zahl der Todesfälle entscheidend. Mindestens alle vier Wochen werde die Corona-Schutzverordnung anhand dieser Kriterien überprüft.