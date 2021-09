Bundestagswahl in Essen

CDU verliert nach jetzigem Stand 6,8 Prozent ihrer Wähler

26.09.2021, 21:32 Uhr | bho, t-online

Wahlplakate an einer Straße in Essen: Die Wahlbeteiligung liegt auf ähnlichem Niveau wie 2017. (Quelle: Fotografie73/imago images)

Die Bundestagswahl ist vorbei, jetzt werden die Stimmen ausgezählt. In Essen zeichnet sich ein klarer Sieg der SPD ab. Alle Informationen im Newsblog.

Die Stadt Essen teilt sich in insgesamt drei Wahlkreise auf. Für den Wahlkreis Mülheim - Essen 1 zog Direktkandidat Arno Klare von der SPD in den Bundestag ein, für den Wahlkreis Essen 2 Dirk Heidenblut, ebenfalls SPD. Den Wahlkreis Essen 3 holte CDU-Kandidat Matthias Hauer.

21.32 Uhr: Ende des Liveblogs

20.29 Uhr: SPD bleibt klar stärkste Kraft in Essen, CDU mit hohen Verlusten

In Essen liegen mittlerweile 282 von 452 Ergebnissen vor. Demnach bleibt die SPD klar stärkste Kraft in der Stadt. Sie holt 34,07 Prozent der Wählerstimmen. Damit können die Sozialdemokraten nach jetzigem Stand ihr Wahlergebnis von 2017 behaupten. Die CDU erleidet hingegen starke Verluste. Sie verliert 6,8 Prozent ihrer Wähler und steht nun bei 25,55 Prozent. Die Ergebnisse im Überblick:

SPD: 34,07 Prozent

CDU: 25,55 Prozent

Grüne: 14,82 Prozent

AfD: 9,60 Prozent

FDP: 7,29 Prozent

18.01: Wahllokale schließen – keine größeren Probleme bei Einhaltung der Corona-Regeln

Mehrere große Städte in Nordrhein-Westfalen haben bei der Bundestagswahl zunächst keine Probleme bei der Einhaltung der Corona-Regeln festgestellt. Es habe diesbezüglich keine besonderen Vorkommnisse gegeben, hieß es am Sonntag aus Köln, Münster, Essen, Bonn und Düsseldorf. Es seien Masken getragen und Abstände eingehalten worden. In den Wahllokalen galten aufgrund der Corona-Pandemie besondere Hygieneregeln.

17.24 Uhr: Die Parteien bereiten sich auf ihre Wahlpartys vor

Die Parteien bereiten sich derzeit auf ihre Wahlpartys vor. Die CDU wird im Oktoberfestzelt auf dem Flughafen Essen/Mülheim feiern. 150 Personen können hier feiern, wie "Der Westen" berichtet. Die SPD wird auf dem Hof ihrer Geschäftsstelle feiern. 100 Menschen finden hier Platz. Die Grünen sind in der Bar "Felis" zu Gast. Die FDP kommt in der Food-Factory zusammen, die Linken in der Panoptikum-Kneipe im Ostviertel.

Aufgrund der Corona-Pandemie sollten die Menschen von Spontanbesuchen absehen.

15.24 Uhr: Wahlbeteiligung in Essen liegt bei 47,4 Prozent

Die Wahlbeteiligung in Essen lag um 14 Uhr bei 47,4 Prozent. das teilt die Stadt auf Twitter mit und wünscht sich noch mehr Beteiligung. Insgesamt haben sich aber schon leicht mehr Menschen an der Bundestagswahl 2021 beteiligt als an der vergangenen Bundestagswahl. Damals waren es am Ende 73,9 Prozent.