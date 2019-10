LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Warum Bas Dos nicht in sozialen Medien zu finden ist

21.10.2019, 13:41 Uhr

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.



Bitter: Vier Wochen muss Adi Hütter auf Abwehrspieler Almamy Touré verzichten. Der 23 Jahre alte Franzose zog sich beim 3:0-Sieg der SGE gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zu, wie der Verein am Montag mitteilte. Damit wird Touré, der sich zuletzt einen Stammplatz in der Dreierkette erspielt hatte, seinem Verein auch in den beiden wichtigen Europa-League-Spielen gegen Standard Liege fehlen. Gute Besserung! Frankfurts Almamy Toure.

Am Donnerstag ist Frederik Rönnow Vater des kleinen Theodors geworden. Deswegen konnte der Keeper, der für den verletzten Stammtorhüter Kevin Trapp derzeit im Einsatz ist, am Mannschaftstraining vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen gar nicht mehr teilnehmen. Geschadet hat es nicht, biss sich der Gegner am Freitag an dem Keeper die Zähne aus.



Die Sportschau wählte Rönnow deswegen in die Elf des achten Spieltages. Und neben ihm sind noch zwei andere Adler dabei, wie man hier nachlesen kann. Wir gratulieren!

⚽ Erst Vater geworden, dann Bayer Leverkusen zur Verzweiflung gebracht: Frederik Rönnow ist der Torwart in unserer 1⃣1⃣ des achten Bundesliga-Spieltags. Dem Dänen leisten zwei weitere "Adler" von @Eintracht Frankfurt Gesellschaft. #Bundesliga https://t.co/2id4fc24Fh pic.twitter.com/amqbC5cwwh — Sportschau (@sportschau) October 21, 2019

Eintracht Frankfurts Angreifer Bas Dost hält nicht viel von Auftritten in den sozialen Netzwerken. "Ich bin Fußballer, mehr nicht. Ich bin kein Politiker, die Leute erwarten Tore von mir. Das muss ich machen. Was ich in meiner Freizeit mache, geht sie nichts an. Deshalb bin ich nicht in sozialen Medien vertreten", sagte der 30 Jahre alte Niederländer in einem Interview des Fachmagazins "Kicker".

8.49 Uhr: Eintracht Frankfurt startet in Europa League-Woche



Das wird eine aufregende Woche für die Eintracht! Am Donnerstagabend empfängt die SGE den belgischen Standard Liege im Europa Pokal. Und am Sonntag ist das Team dann zu Gast bei Mönchengladbach.

Auch an diesem Sport-Montag heißen wie Sie wieder herzlich Willkommen in unserem Live-Sport-Blog aus Frankfurt. Hier finden sie heute wieder alle wichtigen Infos rund um Eintracht Frankfurt und die anderen großen bzw. kleinen Sportvereine in der Stadt.



Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.