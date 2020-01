LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht Frankfurt trauert um langjährigen Freund

22.01.2020, 14:33 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Günter Margraf war 55 Jahre lang für Eintracht Frankfurt tätig. Wie der Verein heute mitteilt, ist Margraf am 13. Januar im Alter von 80 Jahren verstorben.

Laut Verein wurde Margraf 1960 Mitglied bei der Eintracht, spielte bei den 1. Amateuren des Vereins. Später engagierte er sich hinter den Kulissen. "Von Kassendienst, Abrechnungen, Ticketservice bis hin zur Mitgliederverwaltung übte er alle Tätigkeiten aus", heißt es vom Verein. Zunächst ehrenamtlich, später fing er Vollzeit in der Geschäftsstelle an.

Wir trauern um Günter Margraf, der im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Als aktiver Sportler, Ehrenamtler oder... Gepostet von Eintracht Frankfurt e.V. am Mittwoch, 22. Januar 2020

„Günter Margraf war ein ganz bescheidener Mensch, der im Hintergrund viel für unseren Verein gearbeitet hat. Am Riederwald wussten alle Kollegen: Sein ehrenamtliches Engagement, sein Wissen um den Verein und seine Zuverlässigkeit waren unverzichtbar für die Eintracht. Wir danken Günter für all die Arbeit, die er für die Eintracht geleistet hat – und wir trauern um einen guten Freund“, so Vereinspräsident Peter Fischer.

Am Sonntag ab 12 Uhr lädt Eintracht Frankfurt zur Ordentlichen Mitgliederversammlung im Sportleistungszentrum am Riederwald ein. Das teilt der Verein nun mit. Dann stellen Präsidium und die Gremien ihre Berichte vor und geben einen Ausblick, wie in der Tischvorlage bereits zu sehen ist. Da nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen, wird die Anreise mit dem Nahverkehr empfohlen.

Zweimal kämpften sich die Löwen Frankfurt im Hessen-Derby gegen die Kassel Huskies zurück, am Ende unterlagen die dezimierten Frankfurter Gäste allerdings doch mit 5:7.

In Erinnerung wird vor allem der Check von Manuel Strodel durch Kassels Denis Shevyrin bleiben. Strodel sackte wohl zusammen, gepfiffen wurde aber nicht. "Während Strodel schließlich untersucht wurde, knöpfte sich Mike Mieszkowski den Übeltäter vor. Am Ende der Aktion wurde Mieszkowski unter die Dusche geschickt, während Shevyrin weiterspielen durfte", schrieb der Verein auf seiner Homepage.

Fredi Bobic traut RB Leipzig den Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga zu. "Wenn die Bayern Fehler machen, kann RB Meister werden", sagte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt der "Leipziger Volkszeitung".

Am Samstag empfängt Frankfurt den Tabellenführer aus Sachsen. Bobic erwartet ein ausgeglichenes Duell. "Wir spielen zu Hause, haben zusammen mit unseren Fans das Potenzial, Leipzig Probleme zu bereiten. Bisher waren die Spiele gegen RB immer offen und spannend. Ich wüsste nicht, wieso sich das ändern sollte", erklärte Bobic.

Sjoeke Nüsken vom 1. FFC Frankfurt hat heute Geburtstag und wird 21 Jahre alt. Ihr Verein gratuliert und da schließen wir uns gerne an.

...wir kommen aus dem Feiern 🥳 gar nicht mehr heraus! 😜 Auch Dir, liebe Sjoeke Nüsken, alles Gute 🍰 für Dein neues Lebensjahr! 🎉 #FFC #HappyBirthdaySjoeke Gepostet von 1. FFC Frankfurt am Dienstag, 21. Januar 2020

Eigentlich war der Deal schon eingetütet: Eintracht Frankfurt leiht Abwehrspieler Simon Falette an Fenerbahce Istanbul au. Die Vereine einigten sich auf eine Leihe bis zum 30. Juni 2020 mit anschließender Kaufoption. Doch die Vereinbarung könnte platzen, berichtet die "Bild".

Simon Falette in Aktion: Der Abwehrspieler könnte früher als geplant nach Frankfurt zurückkommen.



Denn Fenerbahce habe derzeit Probleme, das Gehalt des Innenverteidigers durch Einnahmen abzudecken. Es geht um 600.000 Euro. Wenn sich das bis 31. Januar nicht ändert, müsste Falette laut des Berichts zurückkommen.

Guten Morgen an diesem Mittwoch! In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie durch den Tag. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.