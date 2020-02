LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht Frankfurt von Zweifeln gejagt

27.02.2020, 12:40 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

"Fraport Skyliners Big Man Darius Carter wird in dieser Saison nicht mehr in das Geschehen auf dem Parkett eingreifen können", das teilt der Verein jetzt mit. Der 27-Jährige, der erst Mitte Januar von der BG Göppingen nach Frankfurt wechselte, habe sich ein Anriss der Oberschenkelmuskulatur zugezogen. Er werde in dieser Saison nicht mehr fit, heißt es weiter.



"Das ist natürlich sehr unglücklich und wir wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung. Für uns bedeutet dies nun, dass wir im Grunde rund um die Uhr alle Möglichkeiten am Markt prüfen, um uns personell noch mal verstärken zu können", sagte Headcoach Sebastian Gleim.

Der 1. FFC Frankfurt II verpflichtet Stürmerin Vanessza Nagy. Die gerade 18 Jahre alt gewordene U19-Nationalstürmerin spielt derzeit beim österreichischen Tabellenführer SKN, berichtet der Verein. Sie soll vor allem im Klassenerhalt eine wichtige Rolle spielen. Derzeit steht FFC II auf Platz 14 der Tabelle.

"Neben der Weiterentwicklung des FFC-Bundesligateams ist es für uns in der letzten FFC-Saison sehr wichtig, den Klassenerhalt unseres Zweitligateams zu realisieren. Wir sind in dieser Orientierung sehr optimistisch und guter Dinge, da neben der Rückkehr einiger Spielerinnen mit Vanessza Nagy eine weitere Stürmerin verpflichtet werden konnte", so FFC-Manager Siegfried Dietrich.

Im Hinspiel in der vergangenen Woche gelang Daichi Kamada drei Tore gegen RB Salzburg (4:1). Wird ihm das heute noch einmal gelingen?

SGE-Kollege Makoto Hasebe sagte auf einer Pressekonferenz in Salzburg gestern: "„Kamada hat seine Qualität im Hinspiel gezeigt. Ich werde ihn beim Abendessen nochmal daran erinnern, dass er morgen wieder für uns treffen muss...“ Eintracht-Trainer Adi Hütter sagte dazu: "Wenn er denn von Beginn an spielt..."

Das Rückspiel der Eintracht gegen Red Bull Salzburg läuft heute Abend auch im Free TV: RTL überträgt die Begegnung live. Außerdem zeigt auch wieder der Streamingdienst DAZN die Partie. Und für alle, die es noch nicht wissen: Anstoß ist um 21 Uhr.

Für Eintracht Frankfurt ist die Ausgangslage eigentlich blendend. Dennoch wird das anstehende Europa-League-Spiel bei Red Bull Salzburg von Zweifeln getrübt.

Das Hinspiel gewannen die Frankfurter zwar mit 4:1 und verschafften sich damit eine extrem gute Ausgangsposition. Die 1:2-Heimpleite am Montag gegen Aufsteiger Union Berlin sorgte allerdings für einen Dämpfer und allgemeine Verunsicherung bei der Eintracht. Trotzdem sind die Frankfurter offenbar von einem Sieg überzeugt...

Willkommen zurück an diesem Donnerstag. In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie wieder durch den Tag.