Es war wohl als Scherz gemeint, als der litauische Botschafter in Schweden, Linas Linkevičius, Ende auf X ein Bild der Krimbrücke, einer abfliegende Rakete sowie von Wladimir Putin zeigte und dazu schrieb: "Wenn jemand bislang nicht die Chance hatte in Bild von der Kerch-Brücke zu machen, es ist noch Zeit". Die Brücke trägt auch diesen Namen wegen der Straße von Kerch, über diese führt. In Moskau kam das nicht gut an.