Versuchtes Tötungsdelikt

Mann schießt 38-Jährigen in Tiefgarage nieder

24.06.2020, 08:23 Uhr | dpa

Blick in eine Tiefgarage (Symbolbild): In einer Frankfurter Tiefgarage ist ein Mann angeschossen worden. (Quelle: Schmidt/imago images)

Die Frankfurter Polizei hat nach einer Fahndung einen Mann festgenommen. Er soll versucht haben, einen 38-Jährigen in einer Tiefgarage zu erschießen.

Ein 39-Jähriger soll in einer Tiefgarage in Frankfurt am Main versucht haben einen Mann nieder zu schießen. Es handle sich um ein versuchtes Tötungsdelikt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Das 38 Jahre alte Opfer werde derzeit medizinisch versorgt. Über den Zustand des Mannes lagen zunächst keine Informationen vor.



Die Tat hat sich demnach am späten Dienstagabend im Stadtteil Sachsenhausen ereignet. Beamte nahmen den Verdächtigen in der Nacht nach einer Fahndung fest. Zu den Umständen der Festnahme wollte sich der Sprecher nicht äußern. Schüsse seien aber nicht gefallen. Der genaue Hergang und die Hintergründe waren zunächst unklar.