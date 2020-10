Mit 100 Kilometern pro Stunde

Verdacht auf illegales Autorennen in Frankfurter Innenstadt

19.10.2020, 18:22 Uhr | dpa

Mit 100 Kilometern pro Stunde sind zwei junge Männer durch die Innenstadt von Frankfurt gerast – jetzt müssen sie sich wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen verantworten.

Zwei junge Männer sollen sich in der Frankfurter Innenstadt ein illegales Autorennen geliefert haben. Die Fahrer im Alter von 18 und 19 Jahren waren einer Streife am Sonntagabend aufgefallen, als sie mit hoher Geschwindigkeit mit ihren hochmotorisierten Autos durch die Stadt rasten, wie die Polizei am Montag mitteilte. An Ampeln sollen die beiden Fahrer nebeneinander angehalten und beim Umschalten auf Grün Gas gegeben haben. Im Bereich einer 50er-Zone stellten die Beamten demnach eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde fest.

Die Polizei nahm den beiden Männern die Führerscheine ab und beschlagnahmte die Autos als Beweismittel. Bei einem der Autos handelt es sich laut Polizei um einen Mietwagen. Ermittelt werde wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen.