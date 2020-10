Infektionszahlen steigen weiter

Neue Corona-Regeln für Frankfurt beschlossen

25.10.2020, 11:22 Uhr | dpa, t-online

Ein Schild weist auf die Maskenpflicht in der Frankfurter Innenstadt hin (Symbolbild): Ab Montag gelten verschärfte Corona-Regeln in Frankfurt. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In Frankfurt ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Deshalb gilt es jetzt neue Regeln zu beachten.

Frankfurt hat neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. In der Stadt lag der Wert von registrierten Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Samstag bei 176,1. Deshalb gelten neue Regeln ab Montag:

Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen.

Bei allen öffentlichen Veranstaltungen und in allen öffentlichen Einrichtungen gilt Maskenpflicht. Im Gebiet innerhalb des Alleenrings und nördlich der Bahnlinie in Sachsenhausen muss nun überall Maske getragen werden.

Zwischen 23 und 6 Uhr darf im öffentlichen Raum kein Alkohol getrunken werden.

Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt.

Die Maßnahmen sind vorerst bis zum 31. Oktober befristet. Weil die Zahl registrierter Corona-Infektionen in Frankfurt stark gestiegen war, hatte die Stadt noch am Samstag den Krisenstab zu einer Sitzung zusammenrufen. Das teilte ein Sprecher von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Ursprünglich war die Sitzung für kommenden Dienstag geplant.