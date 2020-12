Einsatz in Sachsenhausen

Feuer in Kleingartenanlage – Dutzende Tiere verendet

07.12.2020, 07:26 Uhr | t-online

Brennende Gartenhütte in Sachsenhausen: Über 50 Tiere sind in den Flammen verendet. (Quelle: Feuerwehr Frankfurt)

Feuerwehreinsatz in Frankfurt-Sachsenhausen: In einer Gartenhütte hat es gebrannt. Über 300 Tiere waren dort untergebracht, für viele kam jede Hilfe zu spät.

Mehr als 50 Tiere haben ein Feuer in einer rund 200 Quadratmeter großen Gartenhütte in Frankfurt-Sachsenhausen nicht überlebt. Wie die Feuerwehr mitteilt, war sie gegen 19.30 Uhr am Sonntag über das Feuer in der Kleingartenanlage im Länderweg alarmiert worden.

In der brennenden Hütte waren viele Tiere untergebracht. 250 Tauben, drei Hunde und vier Katzen konnten von den Einsatzkräften gerettet werden. Für 50 Tauben und acht Katzen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 21.15 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache sowie die Schadenssumme sind noch nicht bekannt.