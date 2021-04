Frankfurt am Main

Urteil im Prozess um Knochenreste auf Müll erwartet

15.04.2021, 17:49 Uhr | dpa

Im Prozess um eine getötete Frau, deren Leiche später auf einer Mülldeponie gefunden wurde, will das Landgericht Frankfurt an diesem Freitag (12.00 Uhr) das Urteil verkünden. Angeklagt ist der 38 Jahre alte Ehemann der Getöteten, für den die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft wegen Mordes beantragt hat. Er soll die 43-Jährige im Oktober 2019 getötet haben, um in den Besitz ihrer Wohnung im Frankfurter Stadtteil Nied zu kommen, die er gemeinsam mit seiner neuen Freundin nutzen wollte. Wenige Wochen, nachdem er die Ehefrau vermisst gemeldet hatte, waren auf einer Müllkippe Knochenreste gefunden worden.