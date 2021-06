Frankfurt am Main

FDP stimmt in Sportstadion über Koalitionsvertrag ab

13.06.2021, 01:29 Uhr | dpa

Die Frankfurter FDP will am heutigen Sonntag (12.00 Uhr) erneut über den Koalitionsvertrag für eine neue Stadtregierung abstimmen. Nach der Online-Panne am Mittwoch findet die Neuauflage in Präsenz statt. Weil mehrere Hundert Teilnehmer erwartet wurden, kam dafür nur ein Sportstadion infrage.

Vom Votum der FDP-Basis hängt die neue "Ampel Plus"-Koalition im Römer ab. Grüne, SPD, FDP und Volt wollen gemeinsam regieren. Delegationen der vier Parteien hatten einen mehr als 200 Seiten starken Koalitionsvertrag ausgehandelt. Die FDP-Mitglieder hatten das Papier Ende Mai aber überraschend mit knapper Mehrheit abgelehnt. Danach hatten sich die Parteien erneut zusammengesetzt und eine Ergänzung verabschiedet, über die nun erneut abgestimmt werden muss.

Am Mittwochabend musste die außerordentliche Kreismitgliederversammlung wegen technischer Probleme abgebrochen werden. Zu viele Mitglieder hatten sich laut FDP zu der Online-Veranstaltung eingewählt. Daraufhin wurde beschlossen, die nächste Kreismitgliederversammlung "als Präsenzveranstaltung durchzuführen, um jedes weitere derartige Risiko auszuschließen".