Frankfurt am Main

Arbeitsmarkt in Hessen: Aufholjagd nach Corona geht weiter

29.07.2021, 05:15 Uhr | dpa

Hat sich Hessens Arbeitsmarkt im Juli weiter von der Corona-Flaute erholt? Antworten auf diese Frage gibt heute (10.00 Uhr) die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Frankfurt. Zuletzt waren die Zahl der Arbeitslosen wie auch der Kurzarbeiter rückläufig, während mehr neue Jobs und auch mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte registriert wurden. Im Juni waren im Land 177.682 Personen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 5,1 Prozent entsprach.