Frankfurt am Main

Rudolph für weitere Amtszeit an DGB-Spitze vorgeschlagen

05.08.2021, 09:40 Uhr | dpa

Der 43 Jahre alte Michael Rudolph soll den DGB-Bezirk Hessen-Thüringen vier weitere Jahre lenken. Das schlagen der DGB-Bezirksvorstand sowie der Bundesvorstand des Gewerkschaftsbundes den Delegierten für ihre Wahlkonferenz im Dezember in Bad Hersfeld vor. Nicht mehr kandidieren wird Rudolphs bisheriger Stellvertreter Sandro Witt, wie der DGB am Donnerstag mitteilte. An seine Stelle soll nach den Vorstellungen der DGB-Spitze die 58 Jahre alte Verdi-Bereichsleiterin Renate Stenarz aus Jena treten. Der Vorsitzende Rudolph lebt in Kassel und führt den DGB-Bezirk seit Dezember 2017.