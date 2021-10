Polizei liefert Erklärung

Das hat den dumpfen lauten Knall in Frankfurt verursacht

22.10.2021, 19:22 Uhr | dpa, ads

Schreck für Bewohner in Frankfurt und Umland: Ein lauter dumpfer Knall hat am Freitag für Rätsel gesorgt. Die Polizei Südhessen löst nun auf, was das Geräusch verursacht hat.

Ein rätselhafter Knall hat am Freitag die Menschen in und um Frankfurt am Main erschreckt. Auf Twitter tauschten sich zahlreiche Bewohner von Frankfurt und Umgebung über den Knall aus. Im Vordertaunus habe "der ganze Boden gewackelt", schrieb ein Nutzer.

Der dumpfe Knall sei in Frankfurt und Umgebung zu hören gewesen, bestätigte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Schuld sei demnach ein Flugzeug der Bundeswehr gewesen: Dieses hatte bei einem Übungsflug einen Überschall-Knall im Rhein-Main-Gebiet verursacht.

Lauter Knall in Frankfurt: Polizei antwortet auf Twitter besorgtem Bürger



Der Jet sei von Süddeutschland in Nordrichtung unterwegs gewesen. Auf Twitter schrieb die Polizei Südhessen, dass Bundeswehrmaschinen im Rahmen eines aktuellen Luftsicherheitseinsatzes unterwegs gewesen seien und die Schallmauer durchbrochen hätten.

Ein Überschall-Knall entsteht, wenn ein Flugzeug schneller fliegt, als sich der Lärm seiner Triebwerke ausbreitet.