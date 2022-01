Frankfurt am Main

Corona: Eintracht-Spieler Kostic und Trapp fallen aus

14.01.2022, 20:18 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt muss im Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg corona-bedingt auf Torwart Kevin Trapp und Linksaußen Filip Kostic verzichten. Eine PCR-Testung der beiden Schlüsselspieler am Freitag ergab "bei beiden ein grenzwertig positives Ergebnis bei einer milden Symptomatik", teilte der hessische Fußballclub am Abend mit. Beiden Spielern gehe es gesundheitlich gut.

Zuvor hatte Cheftrainer Oliver Glasner auf einer Pressekonferenz zum Augsburg-Spiel "entsprechende Social-Media-Gerüchte" nicht bestätigen können. Die Auswertung der PCR-Testung sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt gewesen, hieß es in der Mitteilung. Aufgrund des zuerst nicht eindeutigen Ergebnisses sei eine weitere Testung erforderlich gewesen.

Der Schweizer Djibril Sow und Almamy Touré aus Frankreich waren nach zuvor unklaren Testergebnissen in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, Außenbahnspieler Danny da Costa befindet sich weiter in Quarantäne.