Frankfurt am Main

Polizei sprengt mutmaßlichen Drogenhändlerring: Festnahmen

19.01.2022, 17:11 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Frankfurt einen mutmaßlichen Drogenhändlerring gesprengt. Dabei wurden neun Verdächtige festgenommen, zwei von ihnen kamen in Untersuchungshaft. Die Beamten durchsuchten am Dienstag elf Wohnungen und stellten nach eigenen Angaben vom Mittwoch rund sieben Kilogramm Haschisch, neun Kilogramm Marihuana, Kokain und mehrere Zehntausend Euro Bargeld sicher.

Die Ermittler waren den mutmaßlichen Dealern seit Monaten auf der Spur gewesen. Die beiden Hauptverdächtigen - ein 21 und ein 24 Jahre alter Mann - sollen vor allem in den nördlichen Stadtteilen von Hessens größter Stadt im großen Stil mit Rauschgift gehandelt haben. Ihre Komplizen sollen die Drogen und die Gewinne aus den Verkäufen in ihren Wohnungen versteckt haben.