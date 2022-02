Nach der Schule verschwunden

Elfjährige aus Rüsselsheim wieder da

17.02.2022, 20:06 Uhr | t-online, fas

Die Polizei in Südhessen hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten: Seit Mittwoch war ein elfjähriges Mädchen gesucht worden, das nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt war. Nun ist es zurück.

Seit Mittwochmittag war das Mädchen in Rüsselsheim gesucht worden. Am Donnerstag haben nun Verwandte die Elfjährige an einer Bushaltestelle aufgefunden, wie die Polizei mitteilt.

Die Elfjährige sollte am Mittwoch gegen 13 Uhr nach der Schule nach Hause zurückkehren – doch dort war sie nie angekommen. Ihre Angehörigen waren zunächst davon ausgegangen, dass sie zu ihren Großeltern gegangen war, hieß es in einem Bericht der Polizei.