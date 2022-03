Retter holten ihn noch aus den Flammen

Feuer an S-Bahnhof – Mann stirbt bei Brand in Dickicht

07.03.2022, 14:50 Uhr | t-online, mtt

In der Nähe eines S-Bahnhofs ist eine Grünfläche in Brand geraten. Die Feuerwehr entdeckte einen Mann in den Flammen, holte ihn heraus, konnte ihm aber nicht mehr helfen. Der 67-Jährige starb. Jetzt ermittelt die Polizei.

Unmittelbar neben dem S-Bahnhof Offenbach-Ost ist am Sonntag ein Mensch gestorben. Wie ein Polizeisprecher t-online am Montag sagte, war dort am Vortag gegen 17 Uhr eine dicht mit Gras und Sträuchern bewachsene Fläche in Brand geraten.

Die alarmierte Feuerwehr entdeckte in den Flammen am Grünstreifen neben den Gleisen eine männliche Person. Die Helfer konnten den Mann einer Mitteilung der Feuerwehr zufolge zwar noch lebend aus dem Feuer holen, aber die Verletzungen des Brandopfers waren offensichtlich zu schwer: "Auch der sofort herbeigerufene Notarzt konnte letztlich dessen Leben nicht mehr retten", heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Der zunächst unbekannte Mann starb noch am Einsatzort.

Polizei: 67-jähriges Opfer entstammt dem Obdachlosenmilieu

Inzwischen ist die Identität des Toten geklärt. Laut Polizei handelte es sich um einen 67-Jährigen, der dem Obdachlosenmilieu in der Nachbarstadt von Frankfurt zugerechnet werden könne und in dem Dickicht eine Art Unterschlupf hatte.



Die Brandursache ist noch nicht endgültig geklärt, die Kriminalpolizei ermittelt. Erste Erkenntnisse deuten aber darauf hin, dass ein Unglücksfall das Feuer ausgelöst hat. Laut Polizei wurde offenbar unmittelbar vor dem Brand mit einem Camping-Gaskocher hantiert, vermutlich durch den 67-Jährigen selbst.



Die Beamten suchen nun noch nach einem etwa 50 Jahre alten Mann, der Zeugenangaben zufolge kurz vor dem Brand von der Grünfläche gekommen und in Richtung Untere Grenzstraße davongelaufen war. Ob und inwiefern der Unbekannte mit dem Brand in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.