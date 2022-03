Frankfurt am Main

Beginn der Warnstreiks in hessischen Kitas

08.03.2022, 09:20 Uhr | dpa

Am Dienstag haben in hessischen Kitas Warnstreiks begonnen. Wie die Gewerkschaft Verdi in Frankfurt mitteilte, fällt der Streikbeginn mit dem Beginn der Arbeitszeit an den Kitas zusammen. In vielen Teilen des Landes seien zudem Kundgebungen geplant. Genaue Angaben zur Anzahl der streikenden Personen konnte Verdi noch nicht machen.

Zum Internationalen Frauentag hat die Gewerkschaft im Tarifstreit für die Sozial- und Erziehungsberufe seine Mitglieder bundesweit aufgefordert, am Dienstag vorübergehend die Arbeit niederzulegen. Begleitet werden die Streiks den Angaben zufolge von mehreren Demonstrationen in verschiedenen Landesteilen.