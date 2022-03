Bensheim in Hessen

Lastwagen bleibt an Fußgängerbrücke hängen – Einsturz

18.03.2022, 18:12 Uhr | dpa, t-online

In Südhessen ist ein Lastwagen mit einer Fußgängerbrücke kollidiert, die daraufhin einstürzte. Offenbar war der Kran des Lkw nicht ganz eingefahren gewesen.

Ein Lastwagen hat am Freitag gegen 11.30 Uhr in Südhessen am Berliner Ring eine Fußgängerbrücke in Höhe der Weststadthalle zum Einsturz gebracht. Der 39 Jahre alte Fahrer zog sich nach Angaben der Polizei in Darmstadt dabei leichte Verletzungen zu.

Unfall in Hessen: Fußgänger befanden sich wohl nicht auf der Brücke. (Quelle: 5vision.media/dpa)



Den Ermittlungen zufolge war der Lastwagen in Bensheim (Kreis Bergstraße) an der Straßenüberführung hängengeblieben. Nach ersten Erkenntnissen haben sich keine Fußgänger auf der Straßenüberführung befunden, wie es weiter heißt. Allein der Lastwagenfahrer aus Worms hätte leichte Verletzungen davongetragen.

Unfall bei Frankfurt: Bürgermeisterin vor Ort

Wie es dazu kam, war zunächst ungeklärt. Laut Polizei war möglicherweise der Kran des Sattelschleppers nicht komplett eingefahren. Wegen der Bergungsarbeiten war die Straße über Stunden gesperrt. Schätzungen zur Höhe des verursachten Schadens lägen aktuell nicht vor.

Neben der Einsatzkräfte der Feuerwehr, den Rettungskräften und der Polizei haben sich auch Vertreter der Stadt Bensheim, darunter die Bürgermeisterin, vor Ort ein Bild von der Unfallstelle verschafft.