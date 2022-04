Vollsperrung über Stunden

Kreuzungscrash in Frankfurt – mehrere Verletzte

04.04.2022, 10:16 Uhr | t-online, ads

Die beiden Unfallwagen und die Polizei am Einsatzort: Alle Insassen wurden verletzt. (Quelle: 5vision.media)

Bei einem Frontalunfall an einer Kreuzung in Frankfurt am Main sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Die Straße war über mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Mehrere Menschen sind bei einem Zusammenstoß in Frankfurt-Höchst verletzt worden. Das bestätigt ein Sprecher t-online. Demnach hat sich der Unfall an der Kreuzung Höchster Farbenstraße/Ecke Leunastraße am Sonntagabend gegen 22 Uhr ereignet.

Zwei Wagen mit insgesamt fünf Insassen seien frontal kollidiert, wobei alle verletzt wurden – zwei davon "schwerer", so der Sprecher. Bei den Schwerverletzten habe es sich um einen 18 Jahre alten Jugendlichen aus dem einen Auto und eine 31-jährige Frau aus dem anderen gehandelt.

Frontalzusammenstoß in Frankfurt: Kreuzung vollgesperrt

Wegen des Frontalzusammenstoßes war ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort, bestätigt der Sprecher. Beide Unfallautos seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Der Sachschaden belaufe sich auf 50.000 Euro.

Nach Angaben des Sprechers gegenüber t-online sei der Unfallort über mehrere Stunden voll gesperrt gewesen. Ein Reporter vor Ort sprach von drei Stunden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.