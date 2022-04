Frankfurt am Main

Karfreitags-Verkehr an Flughafen und Bahnhof ohne Probleme

15.04.2022, 15:06 Uhr | dpa

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Erhöhter Andrang am Karfreitag: Der Reiseverkehr am Frankfurter Flughafen und am Hauptbahnhof ist dennoch bis zum Nachmittag nach Angaben der Betreiber ohne größere Probleme geflossen. "Die Terminalhallen sind voll, die Passagierströme bewegen sich aber in normalem Tempo durch die verschiedenen Kontrollpunkte zum Gate", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Nachmittag. Demnach waren an Karfreitag mehr als 155.000 Reisende an Deutschlands größtem Drehkreuz unterwegs.

Zu ungewöhnlich langen Warteschlangen vor den Schaltern sei es dadurch bis zum Nachmittag allerdings nicht gekommen. Für den Freitag waren nach Angaben des Sprechers 1200 Starts und Landungen geplant. Der Airport-Betreiber hatte Urlaubern empfohlen, spätestens zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. Soweit möglich sollten Reisende online einchecken und das Gepäck bereits am Vorabend aufgeben.

Die Deutsche Bahn sprach ebenfalls von deutlich mehr Fahrgästen an Karfreitag, es sei aber auch am Frankfurter Hauptbahnhof alles mehr oder weniger reibungslos verlaufen. "Der Zugverkehr in Frankfurt läuft stabil", erklärte eine Bahnsprecherin am Nachmittag. Das Sitzangebot sei mit 50 Sonderzügen von Gründonnerstag bis Ostermontag ausgebaut worden. Einige davon halten nach Angaben der Sprecherin auch am Hauptbahnhof in der bevölkerungsreichsten Stadt Hessens. Über die Feiertage seien zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz, die den Reisenden über Frankfurt beim Um- und Einsteigen helfen sollen.