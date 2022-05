Ermittlungen in Frankfurt wegen Steuertricks. Bei der US-Gro├čbank Morgan Stanley ist es am Dienstag zu Durchsuchungen gekommen. Rund 75 Ermittler r├╝ckten an.

Die Ermittlungen wegen Steuertricks mit sogenannten Cum-Ex-Gesch├Ąften haben in Frankfurt am Main eine weitere Banken-Razzia ausgel├Âst. Die deutsche Niederlassung der US-Gro├čbank Morgan Stanley best├Ątigte am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters, dass es Durchsuchungen gebe. "Die Untersuchung bezieht sich auf eine Aktivit├Ąt aus der Vergangenheit", erkl├Ąrte eine Sprecherin des Instituts. "Wir kooperieren weiterhin mit den deutschen Beh├Ârden."

Die im Cum-Ex-Komplex federf├╝hrende Staatsanwaltschaft K├Âln erkl├Ąrte auf Anfrage, sie vollstrecke seit dem Morgen Durchsuchungsbeschl├╝sse gegen ein Bankhaus in Frankfurt. Namen wollte ein Sprecher nicht nennen. Die Staatsanwaltschaft r├╝ckte nach eigenen Angaben mit rund 75 Ermittlern der nordrhein-westf├Ąlischen Polizei sowie mit Steuerfahndern aus NRW und Hessen sowie des Bundes an. Auch die Privatwohnungen zweier Beschuldigter w├╝rden durchsucht, sagte der Sprecher weiter. "Die Ma├čnahmen stehen im Zusammenhang mit verfahrensgegenst├Ąndlichen Cum/Ex-Gesch├Ąften sowie verwandter Steuerhinterziehungsmodelle."

Cum-Ex-Gesch├Ąfte: Kosten f├╝r Steuerzahler gehen in die Milliarden

Bei Cum-Ex-Gesch├Ąften lie├čen sich Anleger einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden mit Hilfe von Banken mehrfach erstatten. Dazu verschoben sie um den Stichtag der Dividendenzahlung herum untereinander Aktien mit ÔÇô also cum ÔÇô und ohne ÔÇô ex ÔÇô Dividendenanspruch. F├╝r die Steuerzahler in der Bundesrepublik geht der Schaden in die Milliarden.