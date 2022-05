Am kommenden Wochenende wollen Reichsb├╝rger den "Paradise Garden" in Hasselroth (Main-Kinzig) er├Âffnen ÔÇô ein Supermarkt f├╝r Anh├Ąnger des "K├Ânigreichs Deutschland". Die Reichsb├╝rgerszene soll sich hier k├╝nftig bei veganer Rohkost und gefiltertem Wasser treffen.

Doch von Kreis und Gemeinde gibt es Widerstand: In einer Mitteilung vom Dienstag hei├čt es, dass es "keine Toleranz f├╝r Verfassungsfeinde" g├Ąbe, der Staatsschutz sei nun in der Pflicht. Die B├╝rger sollten sich "aktiv und mit klarer Kante" distanzieren.

Reichsb├╝rger wollen angeblich "Frieden, keinen Unfrieden"

Die Organisation wird vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft. Bereits seit Juni vergangenen Jahres warnt das hessische Landesamt vor Ankaufversuchen der Anh├Ąnger. Ziel der Organisation sei es, "Gemeinwohld├Ârfer" zu errichten, in denen sich rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Gruppierungen ausleben k├Ânnten.

B├╝rgermeister von Pl├Ąnen ├╝berrascht

Dass sie nun in Hasselroth f├╝ndig geworden sind, ├╝berrascht auch den B├╝rgermeister der Stadt: Gegen├╝ber der "hessenschau" gibt Matthias Pfeifer (SWG) an, erst vergangenes Wochenende von den Pl├Ąnen der Organisation erfahren zu haben.

Der selbst ernannte Staatsb├╝rger des "K├Ânigreichs Deutschland", Jens Becker, k├╝ndigte auf seiner Internetseite an, in Hasselroth eine Au├čenstelle des "K├Ânigreichs" zu er├Âffnen ÔÇô maskenfrei und ohne Impfung. Dass die Maskenpflicht mittlerweile in allen Superm├Ąrkten gefallen ist, bleibt hier unerw├Ąhnt.