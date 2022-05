Jüdische Passagiere am Frankfurter Flughafen gestoppt

J├╝dische Passagiere am Frankfurter Flughafen gestoppt

Einer Gruppe orthodoxer Juden ist in Frankfurt der Weiterflug nach Budapest verweigert worden. Vorangegangen sei die mehrfache Weigerung einiger Flugg├Ąste auf dem Flug von New York nach Frankfurt, auch nach Aufforderung der Crew, Masken zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu tragen, erkl├Ąrte die Lufthansa am Freitag auf Anfrage. Es habe sich um j├╝disch-orthodoxe Reisende gehandelt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitag) ├╝ber den Vorfall vom Mittwoch berichtet.