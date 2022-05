Kritik an dem Final-Austragungsort in Sevilla: Eigentlich hatte die UEFA das Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla für die großen internationalen Endspiele abgestempelt. Nun findet dort das Finale der Europa League statt. Auch die Frankfurter-Fans kritisieren die Entscheidung.

Die Entscheidung der UEFA, das Finale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers im Stadion Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla auszutragen, sorgt schon seit länger Zeit für Spott und Häme bei den Fans: In einem Bericht im Herbst 2017 hieß es, das Stadion entspreche "nur teilweise den Anforderungen an Kapazität und Barrierefreiheit". Konkret: Es fehlen Parkplätze, es gibt zu wenig Zuschauerplätze, zudem bemängelte der Verband den geringen Anteil an überdachten Plätzen in dem Stadion.