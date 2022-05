Frankfurts OB Peter Feldmann steht unter Korruptionsverdacht. Darum k├╝ndigte er an, sich ├Âffentlich zur├╝ckzuziehen. Nun will er im Falle des Europa-League-Gewinns der Eintracht mit auf dem Balkon des R├Âmer feiern. Das passt nicht zusammen.

Was macht eigentlich Peter Feldmann? Ja, was macht er denn? Jedenfalls nicht das, was er nach Korruptionsvorw├╝rfen Ende M├Ąrz selbst angek├╝ndigt hatte: Bei ├Âffentlichen Terminen Augenma├č walten lassen.