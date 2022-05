Lufthansa: Germanwings-Piloten in Zwischengesellschaft

Der Lufthansa-Konzern will rund 280 Piloten und Pilotinnen der eingestellten Tochter Germanwings in eine Zwischengesellschaft schicken. Aus formalen Gr├╝nden wurden in dieser Woche betriebsbedingte K├╝ndigungen ausgesprochen, best├Ątigte am Donnerstag eine Unternehmenssprecherin. Gleichzeitig h├Ątten die Besch├Ąftigten aber ein Angebot erhalten, zu vergleichbaren Bedingungen in die neue Cockpitpersonal GmbH einzutreten.