Frankfurter SPD fordert umgehenden Rücktritt von OB Feldmann

Am Wochenende war ein Video im Netz aufgetaucht, in dem Feldmann auf dem Flug zum Eintracht-Finale nach Sevilla von Flugbegleiterinnen spricht, "die mich hormonell am Anfang erst mal au├čer Gefecht gesetzt haben". Am vergangenen Donnerstag hatte Feldmann zudem auf der Pokalfeier im R├Âmer f├╝r Irritationen gesorgt. Dort nahm er zun├Ąchst Eintracht-Kapit├Ąn Sebastian Rode und Trainer Oliver Glasner den Pokal aus der Hand, um damit in Richtung Kaisersaal vorwegzuschreiten.