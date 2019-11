LIVESport-Woche im Live-Blog

Phoenix Hagen nach Niederlage auf letztem Tabellenplatz

11.11.2019, 12:54 Uhr | t-online.de

Für Phoenix Hagen-Headcoach Chris Harris war das eine besonders bittere Niederlage. Denn die Eisbären Bremerhaven, gegen die Phoenix Hagen beim Spiel am Wochenende gnadenlos verlor, hat Harris einst selbst trainiert. Das Phoenix Hagen nun auf dem letzten Tabellenplatz ist, dürfte die Wiedersehensfreude mit seinem ehemaligen Verein stark getrübt haben.



Das Sportwochenende hatte aus Hagener Sicht Licht und Schatten zu bieten. Die Basketballer von Phoenix Hagen kassierten vor 2.192 Zuschauern in eigener Halle gegen Bremerhaven eine 70:89-Niederlage. Besser machten es die Faustballer vom TSV Hagen, die ihr Bundesliga-Auftaktspiel gegen den Berliner TS souverän mit 5:1 gewannen. Und auch die Drittliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen siegten mit 32:26 bei LIT Tribe Germania.

Das war nach hinten raus sehr deutlich. Wir unterliegen den Eisbären Bremerhaven am 10. Spieltag der BARMER 2.... Gepostet von Phoenix Hagen am Sonntag, 10. November 2019

