LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Vermittler von Douglas Santos will HSV verklagen

04.10.2019, 13:02 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

In der Mannschaft des SV Poseidon Hamburg hat es vor Beginn der Wasserball-Bundesliga der Männer einen großen Umbruch gegeben. Wenn der Aufsteiger am Samstag um 17 Uhr in der Inselparkhalle in Wilhelmsburg den SV Bayer Uerdingen zum ersten Punktspiel empfängt, werden elf neue Spieler zum Kader von Trainer Zafeirios Chalas gehören.

Hier lesen Sie, welche Athleten das sind.

Die Basketballer der Hamburg Towers bestreiten am Freitagabend um 20.30 Uhr das erste Bundesliga-Heimspiel ihrer Vereinsgeschichte. Gegner sind die Syntainics MBC Weißenfels. Die Towers hatten das Auftaktspiel beim amtierenden Meister FC Bayern München am vergangenen Montag deutlich verloren. Was ist Freitagabend in Hamburg möglich? Wie Towers-Trainer Mike Taylor den Gegner des Abends einschätzt, lesen Sie hier.

Schon zwei Monate hält der Streit um den Russland-Wechsel des Brasilianers an, nun droht er, zu eskalieren. HSV-Vorstandschef Hoffmann erhielt nämlich Post aus Berlin: Denn Marcus Haase, der Vermittler des früheren HSV-Spielers Douglas Santos, will den Klub auf eine Provision von 1,2 Millionen Euro verklagen. Alle Hintergründe können Sie hier nachlesen.

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog. Hier halten wir Sie über das Sportgeschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.