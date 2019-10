Der Sport-Donnerstag im Live-Blog

HSV trennt sich mit 2:2 von Eintracht Braunschweig

10.10.2019, 19:37 Uhr | t-online.de

Ewerton blickt dem Ball hinterher: Der Hamburger will gegen Eintracht Braunschweig spielen. (Quelle: Michael Schwartz/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Das Testspiel zwischen dem Zweit- und Regionalligisten wurde zum Schluss noch mal richtig spannend. Erst in der 89. Minute gelang dem Hamburger Jeremy Dudziak der 2:2-Ausgleich.

Und damit wünschen wir einen schönen Feierabend! Wir freuen uns, Sie morgen an dieser Stelle wieder mit aktuellen Sport-Nachrichten aus Hamburg zu versorgen.



Tennisspieler Mischa Zverev kommt in seine Hamburger Heimat. Der ältere Bruder des Weltranglisten-Sechsten Alexander Zverev wird beim ATP-Challenger-Turnier vom 21. bis zum 27. Oktober in der Verbandshalle des Hamburger Tennis-Verbands an den Start gehen.

Am Freitagabend um 18.30 Uhr testet der FC St. Pauli am Millerntor gegen den SV Werder Bremen. Der letzte Schliff vor der Partie erfolgte heute beim Training. Sieht vielversprechend aus...

HSV-Innenverteidiger Timo Letschert mahnt trotz der Tabellenführung der Hamburger in der 2. Fußball-Bundesliga zur Vorsicht: "Wir dürfen nicht denken: Wir sind am Ziel", sagte der 26-jährige Niederländer in einem Interview. "Sonst kriegen wir Probleme."

Die Hamburg Towers kehren an diesem Freitag zur Stätte eines historischen Triumphes zurück und wollen dort zum zweiten Mal Vereinsgeschichte schreiben. Im Herbst 2014 gewannen die Hanseaten in Gießen ihr erstes Pflichtspiel, nun soll bei den JobStairs Gießen 46ers der erste Towers-Erfolg in der Basketball-Bundesliga folgen...

Der HSV bestreitet heute ein Freundschaftsspiel gegen Eintracht Braunschweig. Anpfiff für die Partie gegen den BTSV ist um 17.30 Uhr.

Transfer Ewerton soll zum ersten Mal für die Hamburger zum Einsatz kommen. Der Brasilianer hatte bisher mit Verletzungspech zu kämpfen. Diese Woche hat er sich aber wieder im Training voll eingebracht.



Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog. Hier halten wir Sie über das Sportgeschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.