HSV-Profi Jan Gyamerah kündigt Rückkehr an

18.12.2019, 12:47 Uhr | t-online.de

Jan Gyamerah: Der HSV-Profi glaubt an ein schnelles Comeback. (Quelle: Christian Charisius/dpa)

HSV-Profi Jan Gyamerah glaubt an ein Comeback noch in dieser Saison: "Das ist auch realistisch", sagte der 24-Jährige in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt". Vor drei Monaten hatte sich der Defensivspieler vom Hamburger SV bei einem Trainingsunfall das Wadenbein gebrochen.

"Es geht mir schon viel besser", sagte Gyamerah nun. "Ich war vor zwei Wochen das erste Mal wieder laufen. Das ist ein super Gefühl. Es macht einfach wieder Spaß, sich quälen zu können, wieder bei der Mannschaft zu sein und mit den Jungs ein paar Witze zu reißen."

Vor dem Spiel gegen Darmstadt lässt HSV-Trainer Dieter Hecking seine Jungs heute den Abschluss trainieren. Wollen wir mal hoffen, dass sich das Team am Wochenende treffsicherer zeigt als zuletzt...

Angriffe über die Außen und durch die Mitte: Unsere Offensivakteure erspielen sich Torabschlüsse ⚽️🥅 #nurderHSV pic.twitter.com/irKZGvTdfF — Hamburger SV (@HSV) December 18, 2019

HSV-Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes spielte in dieser Saison fünfmal zu null und bekam erst 17 Gegentore. Trotzdem wird immer wieder über den Keeper diskutiert – auch vorm Spiel des HSV gegen Fernandes' Ex-Klub Darmstadt 98 am Samstag. Die Kollegen der "Mopo" haben jetzt mal bei einigen Experten nachgefragt, wie sie die Leistung des Torwarts einschätzen. Unter anderem kommt auch HSV-Legende Richard Golz zu Wort.



