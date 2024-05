Deutsche stürzt beim Klettern in den Tod

Kaum ein Symbol steht so sehr für Putins Aggression gegen die Ukraine wie die Krimbrücke. Doch sie wird kaum mehr für Militärtransporte genutzt – dafür setzt Russland auf neue Wege.

Mitte Juli 2023 erschüttern zwei Explosionen eines der wichtigsten Symbole des Regimes von Wladimir Putin. Ukrainische Überwasserdrohnen schlagen in Pfeiler der Kertschbrücke ein, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet. Jeweils 850 Kilogramm Sprengstoff entfalten ihre Wirkung: Ein Ehepaar, das mit seiner Tochter auf dem Weg in den Urlaub die Brücke passieren will, stirbt bei dem Angriff, die 14-Jährige überlebt. Auto- und Zugverkehr werden zeitweise eingestellt. Doch das Prestigebauwerk stürzt nicht ein.

Es ist bereits der zweite Angriff auf die Kertschbrücke (auch Krimbrücke genannt) seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Im Oktober 2022 war ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen auf der Brücke explodiert, fünf Menschen kamen dabei ums Leben. In beiden Fällen übernahm der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU die Verantwortung. Russland gab sich nach beiden Attacken betont gelassen: Nach dem schwereren, zweiten Angriff sprach Moskau von einer Reparaturzeit von zwei bis drei Monaten. Dann sollte der Verkehr wieder uneingeschränkt die Brücke passieren.

Doch offenbar ist dem nicht so. Es gibt Hinweise, dass Russland die Brücke kaum noch für Militärtransporte nutzt. Bisher galt die Brücke als wichtigste Nachschubroute für die russischen Truppen an der Front in der Ukraine. Russland scheint jetzt jedoch umzusatteln. Zeigt die ukrainische Bedrohung des Bauwerks bereits Wirkung? Kommt Putins Kriegslogistik nun ins Wanken?

Das bedeutet die Krimbrücke für Putin

Ein Blick zurück: Wohl kaum ein anderes Projekt untermalt die angeblichen Ansprüche Russlands auf die Halbinsel Krim wie der Bau der Kertschbrücke. Noch im März 2014 – also im selben Monat, in dem Russland auch die Krim völkerrechtswidrig annektierte – gab der damalige russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew den Auftrag zur Planung der Kertschbrücke. Im Mai 2018 eröffnete Kremlchef Putin die Straßenstrecke der Brücke höchstpersönlich, indem er an der Spitze einer Kolonne mit einem Baustellen-Lkw über das 19 Kilometer lange Bauwerk fuhr.

Mit der Annexion hatte Putin die Krim zwar in sein Reich eingegliedert, für Russen, die die Halbinsel als beliebten Ferienort kennen, war sie jedoch weiterhin nur schwer erreichbar. Lediglich per Schiff oder Flugzeug konnte die Krim besucht werden. Die Kertschbrücke änderte das. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs kommt der Brücke zudem eine militärstrategische Bedeutung zu, vor allem die Truppen in den besetzten südukrainischen Gebieten erhalten über das Bauwerk ihren Nachschub. Der Ukraine ist die Brücke deshalb seit jeher ein Dorn im Auge.

Russland stellt Militärtransporte über Krimbrücke ein

Nun aber scheint Russland die Brücke offenbar nicht mehr für militärische Transporte zu nutzen. Der Chef des SBU, Wasil Maljuk, sagte bereits Ende März zu ukrainischen Medien: "Vor unseren erfolgreichen Angriffen fuhren täglich 42 bis 46 Züge mit Waffen und Munition über die Brücke. Heute sind es vier bis fünf Züge. Vier davon befördern Passagiere und ein weiterer Konsumgüter."