Hamburg

Drei Covid-19-Neuinfektionen in Hamburg bestätigt

13.05.2020, 13:36 Uhr | dpa

Die Zahl der positiv auf das neue Sars-Cov-2-Virus getesteten Hamburgerinnen und Hamburger ist seit Dienstag um 3 auf 4967 gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können davon rund 4300 oder 85 Prozent inzwischen als genesen angesehen werden, wie die Gesundheitsbehörde am Mittwoch mitteilte. Sie gehe aktuell von rund 450 mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Hamburgern aus.

Die Zahl der an einer Covid-19-Infektion gestorbenen Hamburger lag nach Berechnungen des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) bei 203, einer mehr als noch am Dienstag. Das RKI zählte 223 Covid-19-Infizierte, die in Hamburg gestorben sind - 7 mehr als am Vortag.

Insgesamt befinden sich nach Behördenangaben 100 Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung. Davon wurden 40 schwer Erkrankte auf Intensivstationen behandelt, zwei weniger als am Dienstag.