Hamburg

HSV-Trainer Hecking: Noch keine Torwart-Entscheidung

07.06.2020, 15:42 Uhr | dpa

Dieter Hecking gestikuliert auf einem Stuhl sitzend an der Seitenlinie. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa (Quelle: dpa)

Trainer Dieter Hecking will erst kurz vor dem Anpfiff verkünden, wer im Zweitliga-Spiel gegen Holstein Kiel im Tor des Hamburger SV steht. "Zur Aufstellung gibt es nichts zu sagen. Das werden wir morgen sehen", meinte der 55 Jahre alte Fußballlehrer am Sonntag. Am vergangenen Sonntag hatte er gegen Wehen Wiesbaden (3:2) überraschend Julian Pollersbeck für den bisherigen Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes spielen lassen.

"Ich habe die Leistung von Polle gut gesehen. Sie war sogar sehr gut unter den Umständen, dass er mehr als ein Jahr nicht gespielt hat", sagte Hecking über den Auftritt des 25-Jährigen gegen die Hessen. Dass Heuer Fernandes gegen Wiesbaden aussetzen musste, hatte Hecking mit der fehlenden mentalen Frische des 27-Jährigen begründet. "Wenn ich ihn in dieser Woche im Training sehe, ist er wieder voll da", sagte Hecking. Mit Blick auf die Trainingseindrücke habe er das Gefühl, "dass meine Maßnahme richtig war", meinte der Trainer.

Gegen die Kieler muss Hecking am Montag (20.30 Uhr/Sky) nur auf die verletzten Khaled Narey und Ewerton verzichten. Der Tabellendritte benötigt dringend einen Sieg gegen Holstein, um im Kampf um den Aufstieg zu bleiben. Die Kieler wollen indes fünf Spieltage vor dem Saisonende den entscheidenden Schritt zum Klassenverbleib machen.