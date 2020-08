Einsatz in Neustadt

Mann überfällt Hotel in Hamburg und flüchtet mit Beute

17.08.2020, 07:28 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife (Symbolbild): In Hamburg ist ein Hotel überfallen worden. (Quelle: Lino Mirgeler/Archivbild/dpa)

Im Hamburger Stadtteil Neustadt hat ein Mann ein Hotel überfallen. Er konnte mit seiner Beute flüchten – doch er blieb nicht lange unerkannt.

Ein Mann hat eine Angestellte in einem Hotel in Hamburg-Neustadt bedroht und ist mit der Beute geflüchtet. In der Nacht zu Montag verlangte der Mann mit vorgehaltenem Drohmittel Geld von der Angestellten, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Nachdem er das Geld entgegengenommen habe, sei er in Richtung Rödingsmarkt geflüchtet.

Dort wurde der Tatverdächtige von der Polizei gefasst und vorläufig festgenommen, hieß es. Weitere Angaben zur Höhe der erbeuteten Summe sowie zur Art des Drohmittels wurden zunächst nicht gemacht.