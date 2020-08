Hamburg

HSV mit Pokaltermin unzufrieden

27.08.2020, 17:46 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist mit seinem Termin für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden unzufrieden. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune muss am Montag, 14. September, um 18.30 Uhr bei den Sachsen antreten. Nur vier Tage später (18. September, 18.30 Uhr) starten die Hamburger in die Zweitliga-Saison gegen Fortuna Düsseldorf. "Für mich ist es völlig unverständlich, dass es zu dieser Ansetzung gekommen ist", sagte Sportvorstand Jonas Boldt am Donnerstag dem "Hamburger Abendblatt". Auch Dynamo Dresden muss bereits vier Tage nach dem Pokalspiel in der 3. Liga beim 1. FC Kaiserslautern antreten.

Der FC St. Pauli spielt einen Tag vor dem HSV am 13. September (Sonntag, 15.30 Uhr) beim saarländischen Pokalsieger SV Elversberg. Holstein Kiel ist am selben Tag (15.30 Uhr) beim baden-württembergischen Oberligisten FC Rielasingen-Arlen zu Gast.

Schleswig-Holsteins Pokalsieger SV Todesfelde erwartet den Zweitligisten VfL Osnabrück am 12. September (Samstag, 15.30 Uhr). Der Hamburger Pokalsieger Eintracht Norderstedt, der sein Heimrecht mit Bundesligist Bayer Leverkusen getauscht hat, trägt seine Partie am 13. September (15.30 Uhr) aus.