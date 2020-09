Frau in Hamburg schwer verletzt

Junger Raser kracht in 30er-Zone in mehrere Fahrzeuge

25.09.2020, 18:46 Uhr | dpa

Eine Unfallstelle in Hamburg-Altona: Dort ist ein Geländewagen offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit in andere Autos gefahren. (Quelle: Walzberg/dpa)

In Hamburg ist ein junger Mann mit einem Geländewagen durch die Stadt gerast – dabei krachte er mit einer anderen Autofahrerin zusammen. Die Frau wurde lebensbedrohlich verletzt.

Eine Autofahrerin schwebt nach einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Altona mit zwölf beschädigten Fahrzeugen in Lebensgefahr. Ein 19-Jähriger sei am Donnerstagabend mit einem Geländewagen deutlich zu schnell durch eine Tempo-30-Zone gefahren und habe der von rechts kommenden 63-Jährigen die Vorfahrt genommen, teilte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mit.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei die 63 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik, wo die Verletzungen dem Polizeisprecher zufolge als lebensbedrohlich eingestuft wurden.

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden durch den Aufprall in mehrere parkende Autos geschleudert. Insgesamt wurden dabei zehn weitere Wagen teils stark beschädigt. Der 19 Jahre alte Unfallverursacher wurde leicht verletzt und lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. Laut Polizei sollen sich in dem Mercedes zwei männliche Mitfahrer befunden haben, die nach dem Unfall aber flüchteten. Die Polizei sucht nun nach den Männern.