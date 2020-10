Am Autobahndreieck Norderelbe

Spontan-Demo führt zu Sperrung auf der A1

16.10.2020, 09:32 Uhr | dpa, t-online

Personen auf der Fahrbahn: Kein Unfall sondern eine nicht angemeldete Demonstration führte zu einer Sperrung der Hamburger A1 in beiden Richtungen.

Die A1 in Hamburg ist am Freitagmorgen wegen einer unangemeldeten Demonstration zwischen der Anschlussstelle Moorfleet und dem Autobahndreieck Norderelbe in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Mehrere Fahrzeuge und Personen standen auf der Fahrbahn, wie die Polizei Hamburg am Morgen per Twitter mitteilte. Drei Stunden später – gegen neun Uhr – konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.



AKTUELL

ist die Autobahn #A1 zwischen der Anschlussstelle #Moorfleet und dem Autobahndreieck #Norderelbe (ehem. Kreuz Süd) in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Bitte weiträumig umfahren!#VerkehrHH — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) October 16, 2020

Die Beamten haben den Kontakt mit den Demonstranten gesucht. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Um was für eine Demonstration es sich handelte, konnte die Polizei am Morgen noch nicht genau sagen.