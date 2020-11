Mehrere Häuser durchsucht

SEK-Einsatz nach Schießerei in Harburg

02.11.2020, 08:05 Uhr | t-online

Sondereinsatzkommando (Symbolbild): In Hamburg durchsuchte das SEK Wohnungen und nahm mehrere Personen fest. (Quelle: Andre Lenthe/imago images)

Nach Schüssen vor einer Spielhalle in Hamburg haben Beamte des SEK mehrere Wohnungen durchsucht. Auch in Schleswig-Holstein wurde ein Haus gestürmt.

In Hamburg-Harburg haben am Samstag Einsatzkräfte der Polizei und des SEK bei einer großangelegten Aktion drei Häuser gestürmt. Es soll auch Durchsuchungen in einem Friseursalon und einer Shishabar gegeben haben. Das berichtet die "Bild".

Grund für die Durchsuchungen war eine Schießerei, die sich am 23. Oktober ereignet hatte. Ein Mann war dabei verletzt worden. Die beiden Verdächtigen, ein 32- und ein 33-jähriger Mann wurden am Samstag nicht angetroffen.

Bei einer weiteren Durchsuchung in einem Wohnhaus in Witzhave sollen bewaffnete SEK-Kräfte laut "MOPO" mit Blendgranaten in das Treppenhaus vorgedrungen sein und zwei Männer sowie eine Frau fixiert haben. Festnahmen gab es keine.