Feuer in der Nacht

Einkaufswagen brennen vor Supermarkt in Hamburg

14.12.2020, 18:44 Uhr | dpa

In Hamburg ist vor einem Supermarkt ein Feuer ausgebrochen, das die Filiale teilweise zerstört hat. Warum es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

In einem Penny-Markt im Hamburger Stadtteil Veddel ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor Mitternacht sei der Feuerwehr zunächst ein brennender Einkaufswagen mit Müll gemeldet worden – vor Ort habe sich herausgestellt, dass ein Einkaufswagen-Überstand brannte und die Flammen auf den Eingangsbereich des Gebäudes übergingen, teilte die Feuerwehr in Hamburg am Montagmorgen mit.

Zunächst habe das Feuer gedroht, auch auf ein benachbartes Hotel überzugreifen – dorthin habe sich aber weder der Brand noch Rauch ausgebreitet. Es wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten seien nach etwa zwei Stunden beendet worden, "es ging doch recht schnell vonstatten", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zur Schadenshöhe und der Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.