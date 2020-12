Schutz von Risikogruppen

Besuche in Pflegeheimen nur noch mit negativem Test

22.12.2020, 17:38 Uhr | dpa

In Hamburg hat der rot-grüne Senat kurzfristig eine Testpflicht für Besucher von Pflegeheimen erlassen. Nur in Notfällen ist ein Besuch auch ohne negativen Test möglich.

Besuche in den Hamburger Alten- und Pflegeheimen sind ab Mittwoch – bis auf strenge Ausnahmen – nur noch nach Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich. Eine entsprechende Testpflicht für Besucher hat der rot-grüne Senat am Dienstag beschlossen.

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen seien besonders in der Gefahr, "dass sich bei einer Infektion ein schwerer Krankheitsverlauf bis hin zum Tod ergibt", teilte die Gesundheitsbehörde mit. Deshalb müsse ausgeschlossen werden, dass Besucher Infektionen in die Einrichtungen hineintragen.

Ausnahmen nur bei Notfällen möglich

Vor dem Betreten der Einrichtung muss von jedem Besucher ein negatives Testergebnis in schriftlicher oder digitaler Form vorgelegt werden. Es muss laut neuer Regelung den Anforderungen des Robert Koch-Instituts (RKI) entsprechen und darf im Falle eines POC-Antigen-Schnelltests höchstens 48 Stunden, bei einem PCR-Test höchsten drei Tage alt sein. Alternativ werden auch Schnelltests akzeptiert, die unmittelbar vor Betreten der Einrichtung gemacht werden.

"Nur im ganz besonders schwerwiegenden Fällen, sozusagen Notfällen, wenn keinerlei Test verfügbar ist, darf aufgrund der Kurzfristigkeit bis zum 28.12. eine Ausnahme gemacht werden", sagte Behördensprecher Martin Helfrich. Besucher und Bewohner müssten dann aber durchgängig eine FFP2-Maske tragen und sich strikt an die Hygienekonzepte halten. Von der Ausnahme solle nur zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. "Wir raten aber davon ab", sagte er.

In gut einem Drittel der Hamburger Pflegeeinrichtungen sind laut Behörde bereits Schnelltest möglich. Kommende Woche will die Stadt zusätzliche kostenfreie Schnelltests für Besucher anbieten. Diese würden an zentralen Standorten kurzfristig eingerichtet und sollen die Testmöglichkeiten in den Pflegeeinrichtungen verstärken, hieß es.

Corona-Zahlen steigen in Hamburg weiter an

Die Gewerkschaft Verdi forderte einen besseren Schutz auch für Pflegekräfte. "Wir hören bis heute von den Beschäftigten, dass es an Schutzausrüstung wie FFP2-Masken mangelt", sagte Gewerkschaftssekretär Arnold Rekittke. Zunehmende Corona-Erkrankungen unter den Beschäftigten verschärften auch den Personalnotstand. "Aus diesem Teufelskreis müssen wir raus."

Unterdessen stieg die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Hamburg am Dienstag wieder deutlich um 582. Das waren 281 Neuinfektionen mehr als am Vortag und 303 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg nach Angaben der Gesundheitsbehörde von 158,8 auf 174,7. Die Zahl der Corona-Toten in der RKI-Statistik stieg um zwei auf 549.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Montag 525 Corona-Patienten behandelt, davon 103 auf Intensivstationen. Das waren 40 mehr beziehungsweise einer weniger als am Freitag vergangener Wochen.