Am Standort Hamburg

Corona bei Airbus – Quarantäne für rund 500 Mitarbeiter

24.01.2021, 15:21 Uhr | dpa

Graue Wolken über dem Gelände von Airbus in Finkenwerder (Archivbild): Beim Flugzeughersteller in Hamburg hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. (Quelle: Georg Wendt/dpa)

Am Hamburger Standort von Airbus wurden mehrere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Das Virus ist in einem Produktionsbereich ausgebrochen.

Beim Flugzeughersteller Airbus in Hamburg hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Insgesamt 21 Mitarbeiter seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte Martin Helfrich, Pressesprecher der Gesundheitsbehörde, auf dpa-Anfrage. Für rund 500 Mitarbeiter wurde Quarantäne angeordnet. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Ob es sich um eine hochansteckende Mutation des Virus handelt, konnte die Behörde nicht bestätigen. "Um eine Mutation nachzuweisen, ist eine andere Untersuchung nötig, die Genom-Sequenzierung", sagte Helfrich. Diese Untersuchung wurde auch angeordnet. Bis das Ergebnis vorliege, dauere es aber bis zu sieben Tage. "Hierzu können wir frühestens Mitte der Woche etwas sagen", meinte der Sprecher.

Auch Airbus bestätigte ein Auftreten von mehreren Corona-Infektionen in einem Produktionsbereich am Standort Hamburg. "Die entsprechenden Maßnahmen wie Reihentestungen und Quarantäne wurden gemäß der dafür vorgesehenen Prozesse in Zusammenarbeit mit den Behörden umgehend eingeleitet", teilte Sprecher Daniel Werdung mit. Die Ursache der Fälle werde noch untersucht. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitern ist Airbus der größte industrielle Arbeitgeber Hamburgs.